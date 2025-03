Den britiske organisasjonen Noctem Esports legger ned

HQ

Esports kan være en veldig halshugget virksomhet, og vi ser et eksempel på det igjen. Den britiske baserte Noctem Esports har bestemt seg for å kalle det avsluttes og å legge ned. Dette ble bekreftet i et X-innlegg, der organisasjonen bemerker at følgende :

"En trist dag i dag, da vi har tatt den utrolig vanskelige beslutningen om å opphøre Noctems virksomhet med umiddelbar virkning ...

"I to år har vi gitt alt for å bygge noe spesielt, og for å ta merkevaren dit vi trengte og ønsket at den skulle være. Dessverre klarte vi ikke å få det til."

Dette betyr at listene og spillerne som organisasjonen har ansatt, blir offentliggjort, inkludert Call of Duty Challengers -troppen og Apex Legends Global Series -laget som nylig deltok på Championship i Sapporo, Japan.