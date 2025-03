Den europeiske NBA-ligaen begynner å ta form, en avstemning kan skje denne uken

HQ

Opprettelsen av en europeisk liga eid av NBA fortsetter, og denne uken kan bli svært viktig, ettersom NBA Board of Governors har møte i New York. Ifølge Sportico er det ikke planlagt noen formell avstemning denne uken, men forslaget kan bli tatt opp og stemt over "når som helst".

Ifølge deres kilder vil ligaen ha åtte eller ti franchiser, med opptil fire plasser gitt til de beste lagene i EuroLeague - Sportico nevner Real Madrid eller Olympiakos, som tilfeldigvis var de eneste to lagene som stemte mot å ta EuroLeague final four til Abu Dhabi - og resten vil være nyopprettede franchiser.

Disse franchisene, knyttet til byer som London eller Paris, kan selges for minst 500 millioner dollar, fortrinnsvis til eksterne investorer, som statlige investeringsfond, privat kapital, velstående enkeltpersoner eller eksisterende europeiske basketballklubber.

Adam Silver, administrerende direktør i NBA, sa en gang at Europa har et kommersielt potensial som ikke blir utnyttet av den nåværende EuroLeague, og viste til at 62 spillere i NBA kommer fra Europa, inkludert stjerner som Nikola Jokić, Luka Dončić og Victor Wembanyama.