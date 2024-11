Den fascinerende historien bak Liverpools hymne "You'll Never Walk Alone"

HQ

You'll Never Walk Alone er velkjent som Liverpools hymne. Den synges hver kampdag på Anfield av tusenvis av fans, og får det til å gå kaldt nedover ryggen på enhver motstander. Men opprinnelig hadde Liverpools ikoniske hymne ingenting med fotball å gjøre.

Selv om den hovedsakelig er assosiert med "The Reds", har andre lag rundt om i verden også adoptert sangen som sin hymne. Disse inkluderer klubber som Celtic fra Skottland, Borussia Dortmund fra Tyskland, FC Twente fra Nederland, Genoa fra Italia, FC Tokyo, Lugo fra Spania eller ARIS fra Hellas.

Sangen ble opprinnelig skrevet av de amerikanske komponistene og tekstforfatterne Richard Rodgers og Oscar Hammerstein II til Broadway-musikalen Carousel fra 1945. Den har fått mange forskjellige versjoner opp gjennom tiårene, men den mest kjente ble utgitt av Gerry and the Pacemakers, et band fra Liverpool (født før The Beatles) i 1963.

Sangen gikk til topps på hitlistene, og ble spilt regelmessig på Anfield før hver kamp, slik det var tilfellet med andre populære sanger. Men "You'll Never Walk Alone" ble stående og ble Liverpools offisielle hymne.

Noen ganger møter Liverpool andre lag som også bruker Gerry Marsdens versjon som sin hymne. I en kamp mellom Liverpool og Celtic i 2003 sang Gerry sangen live for hele publikum.

De uforglemmelige øyeblikkene You'll Never Walk Alone ble sunget av supportere fra begge sider

Den kraftfulle og oppmuntrende teksten gir sangen en spesiell mening, og den spilles noen ganger under spesielle omstendigheter. Den 12. mars 2004, dagen etter de tragiske bombeangrepene i Madrid, spilte Celtic mot FC Barcelona, og hymnen ble sunget til ære for ofrene.

I mars 2016 ble den sunget av hele Dortmund stadion, inkludert rivalene Mainz 05, etter at en Dortmund-supporter døde av hjerteinfarkt på stadion. Og i 2023 spilte Real Madrid den på Bernabéu som et tegn på respekt etter at Liverpool i kampen før hadde hyllet Amancio Amaro, en Real Madrid-legende som nettopp hadde gått bort.

Til tross for at den assosieres med Liverpool eller fotball generelt, har You'll Never Walk Alone blitt brukt i andre sammenhenger, for eksempel under covid-19-pandemien, da den ble adoptert som en hymne for leger og sykehusansatte.