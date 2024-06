Den første Alan Wake 2 -utvidelsen vil bli vist på fredag

HQ

I fjor bekreftet Remedy at den første utvidelsen til Alan Wake 2 kommer til å hete Night Springs, som også er navnet på den Twilight Zone-inspirerte TV-serien som er med i spillene.

Nå har Remedy lagt ut et karakteristisk kryptisk innlegg på X, som tydelig antyder at vi får se Night Springs -utvidelsen på Summer Game Fest på fredag:

"Dark Triangle Coffee. Bare kaffe, ingenting annet. Ta en slurk på Night Springs' One and Only Coffee World.

Bli med på perkolasjonen den 7. juni ... i Night Springs."

Det er åpenbart at vi vil få se Night Springs, men hva vet vi om denne utvidelsen? Vel, i fjor rapporterte vi om dette, og Remedy beskriver selv premisset slik :

"Spill som flere kjente karakterer fra Alan Wake-verdenen og opplev det uforklarlige i flere selvstendige episoder av Night Springs, et fiktivt TV-show satt i Alan Wake-verdenen."

Og med det sagt, alt vi kan gjøre er å vente. På fredag kl. 22:00 BST / 23:00 CEST starter Summer Game Fest, og vi vil selvfølgelig rapportere om alt som vises - og du kan faktisk følge showet her på Gamereactor.