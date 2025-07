Den første plakaten for Supergirl advarer oss om å "Se opp"

HQ

Det er egentlig ikke en spoiler lenger, ettersom det har blitt vist frem siden Superman kom på kino i forrige uke, men Milly Alcock har nå debutert i DC Universe, i form av en cameo helt på slutten av den ferske filmen. Den er kort, så hvis du ikke har sett filmen, går du ikke glipp av mye, men det gir en god forsmak på hva vi kan forvente av denne versjonen av karakteren før hun gjør sin ankomst i sin helhet neste år.

Jepp, i 2026, den 26. juni, går Supergirl på kino, og den dagen får vi møte en versjon av karakteren som av DC Studios -sjefen James Gunn har blitt beskrevet som et vrak. Dette gjenspeiles i det første offisielle innlegget for filmen, som parodierer Superman plakaten som kom med det inspirerende og håpefulle budskapet "Look Up", og erstatter det med "Look Out".

Når det gjelder hva Supergirl kommer til å handle om, sies det at den er basert på Tom Kings episke Woman of Tomorrow historie, der Supergirl kommer i veien for en intergalaktisk jeger under en fest i en fjern verden. Denne hendelsen fører til at Krypto blir alvorlig skadet, og Supergirl møter også et ungt romvesen som vil hevne seg på denne jegeren. Disse to hendelsene er selvsagt motivasjon nok for en kosmisk og lang reise for den unge heltinnen. Spørsmålet er om filmen vil følge tegneserieromanens handling tett, eller om den, i likhet med Superman og dens antatte inspirasjonskilde All-Star Superman, vil skape noe nytt ut fra den.

Uansett hva som skjer, sjekk ut den første plakaten for Supergirl nedenfor.