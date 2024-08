Den første spilleren som når 15k MMR i Dota 2 reiser spørsmål fra fansen

HQ

For noen måneder siden nådde en Dota 2 -spiller kjent som ATF det som på det tidspunktet tilsynelatende var den høyeste MMR i spillet på 14,000 XNUMX. For de som ikke vet det, er MMR din rangeringsstatistikk i Dota 2. For hvert spill du vinner, får du rundt 30, og for hvert spill du taper i rangert, mister du like mye.

Nå har den 19 år gamle stjernen Ws vist seg med en poengsum på 15000+, en bragd som ville ha vært nesten umulig for en stund siden. Men med dobbelt-nedgangene og hvor effektive de er for å øke rangeringene, er det lettere å klatre høyere og høyere.

Ivrige spillere av spillet har vært kritiske til dobbeltnedgangene og Valves tilnærming til dem en stund, da det gir absurde gevinster i MMR på kort tid, noe som ikke nødvendigvis vil representere en spillers ferdigheter. Likevel, hvis systemet forblir på plass, vil det ikke vare lenge før vi ser en MMR-poengsum på 16 XNUMX.