Den første store Call of Duty: Black Ops 7 -turneringen skjer denne helgen

Call of Duty: Black Ops 7 Monster Energy Launch Invitational har akkurat blitt lansert (til middels inntrykk fra oss... se vår enspilleranmeldelse og flerspilleranmeldelse), og allerede nå er en stor turnering på trappene. Nei, vi snakker ikke om Call of Duty League, som ikke kommer tilbake før i desember, men om en Launch Invitational som går av stabelen mellom 22. og 23. november, der alle de 12 CDL-lagene vil delta.

Jepp, arrangert av Monster Energy, vil arrangementet samle alle de 12 CDL-lagene og fire av de beste Challengers -lagene til et arrangement som går over den kommende helgen og setter $ 75,000 på linjen.

Vi kjenner ennå ikke formatet, men vi vet at de fire Challengers -lagene vil være OMiT, Team WaR, Telluride Bush Gaming og FC Stallions. Dette bør være en god markør for å bedømme tilstanden og standarden til de ulike CDL-lagene før de begynner på hovedkonkurransen og prøver å vippe OpTic Texas av tronen.