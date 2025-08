Den første teaseren for Spider-Man: Brand New Day har allerede kommet

HQ

Du har sikkert allerede sett videoer og annet på Internett av den skotske byen Glasgow som blir forvandlet til en pseudo New York City slik at Marvel, Disney og Sony kan lage den etterlengtede neste Marvel Cinematic Universe filmen, Spider-Man: Brand New Day.

Siden det er mange som følger med på produksjonen av filmen, har Sony tatt et forsprang ved allerede å dele en teaser for den kommende filmen. Ikke begynn å bli for begeistret, da det er en veldig kort teaser som bare varer i åtte sekunder, men den gir oss en smakebit av det som ser ut til å være Tom Hollands nye spidey-drakt, som vil ha en mer merkbar utstikkende nett-stil i likhet med Tobey Maguire og Andrew Garfields versjoner av karakteren.

Ta en titt på teaseren nedenfor for å få en smakebit av "noe helt nytt" som er på vei til kinoene 31. juli 2026.