Den første traileren til Madden NFL 21 har landet

EA besluttet for ti dager siden å ikke publisere annonseringstraileren for Madden NFL 21 for å vise respekt for demonstrasjonene som fulgte etter hendelsen i Minnesota.

Nå har de lastet opp traileren, og det ser ut som klassisk Madden. Vi kan se frem til en helt ny skill stick-mekanisme med ballen i hendene, og også en forbedret realisme generelt med bedre taklinger. Endelig får vi også muligheten til å selv velge hvordan vi skal feire.

Madden NFL 21 slippes 25 august til PlayStation 4 og Xbox One. Vi vet også at det kommer til PlayStation 5 og Xbox Series X på et senere tidspunkt. Du vil kunne oppgradere din versjon gratis, men bare i en begrenset periode og med visse restriksjoner da EA har valgt å ikke støtte Smart Delivery, et system du kan lese mer om her. Sjekk ut traileren nedenfor.