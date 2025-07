Den fryktede oppsigelsesrunden hos Microsoft og Xbox begynner: 9 000 ansatte mister jobben

HQ

Det har allerede begynt. Den andre store runden med oppsigelser begynner å dukke opp i Microsoft, og berører mange ansatte, spesielt i spilldivisjonen. Bloomberg har begynt å rapportere om prosessen, som fortsatt blir varslet til de ansatte. Spekulasjoner har anslått antallet permitterte til 9 000. For å få et inntrykk av omfanget av denne restruktureringen, var det i begynnelsen av 2024 anslagsvis 20 000 personer som jobbet i spilldivisjonen.

De europeiske divisjonene har vært de første til å rapportere om oppsigelser. Ved Kings kontor i Stockholm har 200 ansatte blitt overflødige, og et lignende antall har blitt berørt ved Zenimax og Bethesdas europeiske kontorer. Oppsigelsene rammer angivelig ansatte på tvers av alle avdelinger, nivåer og ansiennitet i selskapet. Rare skal også ha blitt berørt, og har i praksis kansellert utviklingen av Everwild.

Det er fortsatt ingen eksakte detaljer om hvilke studioer og avdelinger som er berørt, så vi vil legge til denne nyheten etter hvert som tallene blir verifisert.

Microsoft Gaming-sjef Phil Spencer har sendt en intern e-post som kilden har fått tilgang til, der det står at "For å posisjonere Gaming for varig suksess og tillate oss å fokusere på områder med strategisk vekst, vil vi avslutte eller redusere arbeidet i visse områder av virksomheten og følge Microsofts ledelse i å fjerne lag av ledelse for å øke smidighet og effektivitet."

De oppsagte medarbeiderne vil motta lovbestemt kompensasjon, samt helseforsikring og tilrettelegging for overgang til en ny jobb utenfor Microsoft. De vil også få "prioriterte revurderinger" hvis de søker på ledige stillinger internt i selskapet.

Dette er den andre store permitteringsrunden i Microsoft så langt i år, og den fjerde i løpet av de siste 18 månedene. Medregnet de 6000 arbeidstakerne som ble sagt opp i mai, hovedsakelig fra ingeniørdivisjonen, har totalt 15 000 mennesker mistet jobben i Microsoft bare i 2025. Og med tanke på den nåværende raten av jobbødeleggelser og klimaet med ustabile jobber i de store teknologiselskapene, ville vi ikke bli overrasket om det ikke var den siste.