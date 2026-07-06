Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Halo: Campaign Evolved

Den fysiske utgaven av «Halo: Campaign Evolved» vil inneholde en plate både til Xbox og PlayStation

Dette er en del av Halo Studios' satsing på å sikre at fansen får noe «håndgripelig» å legge til samlingen sin.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved

From 649.00 NOK at 17 stores
See price

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Midt i den pågående oppmerksomheten rundt fysiske medier i videospillbransjen, etter at Sony kunngjorde planer om å slutte å produsere plater til nye PlayStation-spill fra januar 2028, har fans spurt og forhørt seg om statusen til mange kommende spill, og om den fysiske utgaven av disse spillene vil inneholde en faktisk disk, eller om de bare vil være en kode i en eske.

I denne sammenheng, med lansering 28. juli på PC, PS5 og Xbox Series X/S, har Halo Studios nå blitt trukket inn i diskusjonen, og i et nytt FAQ-innlegg på Halo Waypoint har utvikleren bekreftet statusen for den fysiske utgaven av «Halo: Campaign Evolved».

«Ja! Hvis du kjøper Xbox- eller PlayStation-versjonen av Halo: Campaign Evolved hos din lokale forhandler, vil du få den fysiske spillboksen og platen, slik at du har konkrete gjenstander å legge til samlingen din.»

Så der har dere det, samlere: Den fysiske utgaven av Halo: Campaign Evolved vil tilby den «håndgripelige» bonusen i form av en ekte plate. Oppmuntrer dette dere til å kjøpe en fysisk kopi, eller vil dere heller skaffe dere en digital utgave eller spille via Game Pass?

Halo: Campaign Evolved

Relaterte tekster



Loading next content