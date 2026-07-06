Den fysiske utgaven av «Halo: Campaign Evolved» vil inneholde en plate både til Xbox og PlayStation

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Midt i den pågående oppmerksomheten rundt fysiske medier i videospillbransjen, etter at Sony kunngjorde planer om å slutte å produsere plater til nye PlayStation-spill fra januar 2028, har fans spurt og forhørt seg om statusen til mange kommende spill, og om den fysiske utgaven av disse spillene vil inneholde en faktisk disk, eller om de bare vil være en kode i en eske.

I denne sammenheng, med lansering 28. juli på PC, PS5 og Xbox Series X/S, har Halo Studios nå blitt trukket inn i diskusjonen, og i et nytt FAQ-innlegg på Halo Waypoint har utvikleren bekreftet statusen for den fysiske utgaven av «Halo: Campaign Evolved».

«Ja! Hvis du kjøper Xbox- eller PlayStation-versjonen av Halo: Campaign Evolved hos din lokale forhandler, vil du få den fysiske spillboksen og platen, slik at du har konkrete gjenstander å legge til samlingen din.»

Så der har dere det, samlere: Den fysiske utgaven av Halo: Campaign Evolved vil tilby den «håndgripelige» bonusen i form av en ekte plate. Oppmuntrer dette dere til å kjøpe en fysisk kopi, eller vil dere heller skaffe dere en digital utgave eller spille via Game Pass?