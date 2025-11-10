Den helt sprø Renault Espace F1 kommer til GT7

HQ

Renault Espace F1 er (som du sikkert vet) en av de mest bisarre bilkonstruksjonene som noen gang er laget av en stor, kjent produsent, og en fantastisk sprø kreasjon. Den franske bilgiganten presset ganske enkelt en V10 fra en Formel 1-Renault inn i en Renault Espace Minivan, og nå er det klart at Polyphony Digital har til hensikt å inkludere den i Gran Turismo 7. Den kommer i desember som en del av den kommende, etterlengtede Spec III-oppdateringen, som vil være gratis for alle som eier basisspillet.

"Motoren var rett fra en Williams som vant VM, en 3,5-liters Renault V10 med 40 ventiler som produserte rundt 800 hk og drev bakhjulene gjennom en F1-girkasse. Espace F1 ble bare kjørt av noen få utvalgte Formel 1-førere, og Espace F1 kunne gjøre unna 0-100 km/t på mindre enn tre sekunder. Toppfarten var nær 320 km/t. Skivebremser i karbonfiber sørget for at den også kunne stoppe på forbløffende kort avstand."