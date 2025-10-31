Den internasjonale olympiske komité og Saudi-Arabias olympiske og paralympiske komité avslutter samarbeidet om olympiske e-sport-leker

HQ

Det planlagte samarbeidet mellom International Olympic Committee (IOC) og Saudi Olympic and Paralympic Committee (SOPC) om Olympic Esports Games er avsluttet.

Avtalen ble opprinnelig inngått så sent som i fjor, men avsluttes nå før tiden fordi de to partene nå skal utforske sine egne separate initiativer.

Når det gjelder hva dette betyr for spillerne og fansen, har IOC sagt at de vil "utvikle en ny tilnærming til de olympiske esportlekene, ta hensyn til tilbakemeldingene fra "Pause and Reflect"-prosessen, og forfølge en ny partnerskapsmodell."

Når det gjelder hvorfor IOC går denne veien, forklares det også at "denne tilnærmingen vil være en mulighet til å tilpasse de olympiske esportlekene bedre til de langsiktige ambisjonene til den olympiske bevegelsen og til å spre mulighetene som de olympiske esportlekene gir, bredere, med mål om å ha de første lekene så snart som mulig".

Det er uklart hva SOPC i stedet vil se etter å tilby, men Esports World Cup arrangeres allerede i Saudi-Arabia hver sommer, så kanskje de ganske enkelt vil doble ned på det.