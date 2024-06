Den internasjonale olympiske komité vil satse på e-sport igjen

HQ

International Olympics Committee (IOC) har møtt mange utfordringer med å innlemme esports i sine spill. Tidligere har det blitt arrangert forskjellige arrangementer, men de har en tendens til ikke å tiltrekke seg de største stjernene i bransjen og dreier seg vanligvis ikke rundt de største og mest fremtredende spillene og konkurransescenene på grunn av IOCs holdning til kamp og krigføring, noe som betyr Call of Duty og Counter-Strike og andre store skyttere eller til og med blodige krigere er ikke til stede eller valgt. Til tross for disse hindringene ønsker imidlertid IOC å prøve seg på e-sport igjen.

Og det får vi se under lekene i Paris i juli/august, ettersom IOC-president Thomas Bach har avslørt at det vil bli arrangert et Olympic Esports Games i Frankrike neste måned, og at det vil være adskilt fra den organisatoriske og økonomiske modellen for de ordinære Olympic Games.

Det finnes ingen klar forklaring på hva dette betyr, eller hvordan IOC skal klare å tiltrekke seg de beste lagene og organisasjonene fra Esports World Cup i Saudi-Arabia, som arrangeres på samme tid og tilbyr titalls millioner pund i premiepenger. Bach legger likevel til :

"Med opprettelsen av Olympic Esports Games tar IOC et stort skritt fremover og holder tritt med tempoet i den digitale revolusjonen. Vi er veldig glade for hvor entusiastisk esportsmiljøet som er representert i vår esportskommisjon har engasjert seg i dette initiativet. Dette er et ytterligere bevis på attraktiviteten til den olympiske merkevaren og de verdiene den står for."