Den komplette laglisten for PUBG Global Series Circuit 2 er avslørt

Det er nesten på tide for verden av konkurransedyktig PUBG: Battlegrounds å utvide seg ytterligere med retur av PUBG Global Series-handling. Den andre kretsen av PGS begynner snart, med dette inkludert PGS 4, 5 og 6-begivenheter, med det første sparket i gang 20. mai.

Med turneringen i horisonten er nå de bekreftede 24 lagene for kretsen kunngjort, inkludert hvordan de er delt inn i de tre respektive gruppene. Før du berører dette, er det verdt å merke seg at PGS 4, 5 og 6 vil skje ukentlig fra 20. mai, noe som betyr at den sjette begivenheten begynner 4. juni og slutter 7. juni, med handling for alle tre turneringene som skjer i Seoul, Sør-Korea.

PGS Circuit 2-lag og grupper:

Gruppe A:



Virtus.pro



Natus Vincere



JD Gaming



Team Liquid



Team Vitality



Furia



The Expendables



S2G Esports



Gruppe B



eArena



Crazy Raccoon



Petrichor Road



DN SOOPers



Theerathon Five



Gen.G Esports



Finhay Cerberus



Falcons



Gruppe C: