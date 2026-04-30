Den komplette laglisten for PUBG Global Series Circuit 2 er avslørt
24 lag vil være til stede for PGS 4-6, med det første arrangementet som begynner 20. mai.
Det er nesten på tide for verden av konkurransedyktig PUBG: Battlegrounds å utvide seg ytterligere med retur av PUBG Global Series-handling. Den andre kretsen av PGS begynner snart, med dette inkludert PGS 4, 5 og 6-begivenheter, med det første sparket i gang 20. mai.
Med turneringen i horisonten er nå de bekreftede 24 lagene for kretsen kunngjort, inkludert hvordan de er delt inn i de tre respektive gruppene. Før du berører dette, er det verdt å merke seg at PGS 4, 5 og 6 vil skje ukentlig fra 20. mai, noe som betyr at den sjette begivenheten begynner 4. juni og slutter 7. juni, med handling for alle tre turneringene som skjer i Seoul, Sør-Korea.
PGS Circuit 2-lag og grupper:
Gruppe A:
- Virtus.pro
- Natus Vincere
- JD Gaming
- Team Liquid
- Team Vitality
- Furia
- The Expendables
- S2G Esports
Gruppe B
- eArena
- Crazy Raccoon
- Petrichor Road
- DN SOOPers
- Theerathon Five
- Gen.G Esports
- Finhay Cerberus
- Falcons
Gruppe C:
- T1
- 17Gaming
- Laget i Thailand
- Anyone's Legend
- Twisted Minds
- Fire sinte menn
- Change the Game
- Full Sense