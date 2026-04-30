Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
PUBG: Battlegrounds

Den komplette laglisten for PUBG Global Series Circuit 2 er avslørt

24 lag vil være til stede for PGS 4-6, med det første arrangementet som begynner 20. mai.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det er nesten på tide for verden av konkurransedyktig PUBG: Battlegrounds å utvide seg ytterligere med retur av PUBG Global Series-handling. Den andre kretsen av PGS begynner snart, med dette inkludert PGS 4, 5 og 6-begivenheter, med det første sparket i gang 20. mai.

Med turneringen i horisonten er nå de bekreftede 24 lagene for kretsen kunngjort, inkludert hvordan de er delt inn i de tre respektive gruppene. Før du berører dette, er det verdt å merke seg at PGS 4, 5 og 6 vil skje ukentlig fra 20. mai, noe som betyr at den sjette begivenheten begynner 4. juni og slutter 7. juni, med handling for alle tre turneringene som skjer i Seoul, Sør-Korea.

PGS Circuit 2-lag og grupper:

Gruppe A:


  • Virtus.pro

  • Natus Vincere

  • JD Gaming

  • Team Liquid

  • Team Vitality

  • Furia

  • The Expendables

  • S2G Esports

Gruppe B


  • eArena

  • Crazy Raccoon

  • Petrichor Road

  • DN SOOPers

  • Theerathon Five

  • Gen.G Esports

  • Finhay Cerberus

  • Falcons

Gruppe C:


  • T1

  • 17Gaming

  • Laget i Thailand

  • Anyone's Legend

  • Twisted Minds

  • Fire sinte menn

  • Change the Game

  • Full Sense

Loading next content