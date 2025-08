Den komplette Pokémon The Movie 2000 har blitt gjort tilgjengelig på YouTube

Nylig bestemte The Pokémon Company seg for å gjøre en av sine eldste og mest elskede filmer tilgjengelig for alle helt gratis ved å publisere den på YouTube. Jepp, du kan se den berømte Pokémon: The First Movie på videoplattformen, og nå kan du følge opp dette ved også å se den utmerkede Pokémon The Movie 2000.

HQ

Oppfølgeren som kom ut for 25 år siden, er nå tilgjengelig i sin helhet på YouTube, og den forteller den tidløse historien om hvordan Ash og Pikachu slår seg sammen med havets vokter, den mytiske Lugia, for å hjelpe til med å gjenopprette orden i verden etter at en trener har brakt verden ut av balanse ved å fange de legendariske fuglene Articuno, Moltres og Zapdos.

Filmen kom også ut i en tid da animasjonsfilmer var mest kortvarige, så hvis du er på utkikk etter noe interessant å se på, kanskje for å underholde barna om sommeren, vil du være glad for å vite at den bare er 80 minutter lang.

Ta en titt nedenfor for et massivt innslag av nostalgi.