Den legendariske Halo 2-demoen fra E3 2003 er nå tilgjengelig via Steam Workshop

HQ

Opp gjennom årene har det vært en håndfull historiske E3-øyeblikk: Shigeru Miyamoto som viftet med Master Sword på scenen, Sonys kunngjøring av den originale PlayStation-prisen, Keanu Reeves i Cyberpunk 2077 og (selvfølgelig) den første demoen av Halo 2. Det var et teknisk opptog som forbløffet nesten alle på den tiden, og det bød på det som så ut til å være et generasjonssprang fra det første Halo.

Som mange vet i ettertid, var demoen et smart konstruert røykteppe, noe Bungie satte sammen under sterkt press. Til syvende og sist var det knapt nok en del av Halo 2 da det ble utgitt, og definitivt ikke i den formen vi så på scenen. Det gjør dagens nyhet ekstra spennende.

New Mombasa-demoen er nå tilgjengelig for gratis nedlasting som DLC for Halo: The Master Chief Collection (på Steam), fullt spillbar, med følgende beskrivelse :

"Gjensyn med debutprototypen til Halo 2 i denne restaureringen av den beryktede "Earth City"-demonstrasjonen, som opprinnelig ble avduket på Xbox-pressekonferansen under E3 2003.

For første gang noensinne kan du ta det ut i gatene på din egen måte, med støtte for samarbeid, valgfrie navigasjonspunkter for å øve på den nøyaktige demobanen, og en inkludert "Playground"-versjon av nivået, som gjør det mulig å bevege seg fritt rundt i byen.

Denne utgivelsen representerer et forsøk på å gjenoppbygge innhold som opprinnelig ble designet for en annen fungerende spillmotor, og er det første kampanjesamarbeidet mellom Digsite og Halo Studios.

Flere elementer er oppdatert for å imøtekomme forskjeller i Halo: The Master Chief Collection, men noen uoverensstemmelser vil eksistere. Din spillopplevelse kan variere."

Kommer du til å prøve det ut?