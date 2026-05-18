Den legendariske mangaredaktøren Kazuhiko Torishima reflekterer over Akira Toriyamas bortgang to år senere

For mer enn to år siden, den 1. mars 2024, mistet manga- og animeverdenen en enestående skikkelse i Dragon Ball-forfatteren Akira Toriyama. Selv om Toriyamas talent er tydelig bare ved å se en side av hans verk, hadde dette talentet kanskje aldri blitt så populært uten Kazuhiko Torishima, Toriyamas redaktør for Dr. Slump og første halvdel av Dragon Ball.

Vi snakket med Torishima på Comicon Napoli, og spurte ham om hvordan han ville definere arven han deler med Toriyama. "Vel, du vet, dette var ikke bare Toriyama-sans holdning, men også min holdning, fordi hovedpublikummet for oss var barna, hovedleserne. Og barn er per definisjon maktesløse mennesker, de har så mange problemer, de kan være triste, de vet ikke hvordan de skal stresse, hvordan de skal bli kvitt stresset, og derfor kan mangaen være et middel til å glemme alt det triste, alle de irriterende tingene og alt det de kanskje er plaget av," sa han.

"Toriyama og jeg pleide å snakke i timevis om dette. For på skolen har barna lærere som på en måte ikke er lærere, de styrer sin egen verden på skolen. Og hjemme har de foreldrene sine, og foreldrene styrer barnas verden. Og barna har selvfølgelig ingen penger. De har ikke midler til å kose seg, til å glemme stress og tristhet. Så ved å lese mangaen kan de komme inn i en annen verden og få en opplevelse, et eventyr, der de kan glemme alle problemene, alle årsakene til stresset, og de kan virkelig nyte det. Så det var noe typisk vi snakket om."

Torishima sa i et tidligere panel at han var kritisk til moderne manga og anime, fordi de var blitt for ordrike, for voksne og for dyre for barn. Siden barn trenger denne eskapismen gjennom manga og anime, er det viktig at disse trendene ikke skyver dem bort fra mediet.

Hvis du vil lese mer av vår utdypende prat med Torishima, kan du sjekke ut hele intervjuet her.