Den litauiske føreren Rokas Baciuška vinner den enorme 48-timersetappen i Dakar Rally

HQ

Den andre etappen i Dakar-rallyet (av 12) var også den lengste, en 967 kilometer lang maraton over 48 timer, en vandring som startet og endte i Bisha. Den litauiske føreren Rokas Baciuška, som ble nummer tre i T3-klassen (buggy) i fjor, debuterte i 2025 i den store bilkategorien, og har vunnet denne prestisjetunge etappen på 10.54,11 minutter.

Til tross for at Baciuska startet andre halvdel av etappen 22 minutter bak teten, passerte han til slutt den foreløpige vinneren Yazeed Al Rajhi med nesten tre minutter, etter noen tidsjusteringer. Han og hans codriver Oriol Mena ble etappens vinnere, men ledelsen innehas fortsatt av sørafrikanske Henk Lategan, vinneren av prologen.

Etappe 3 er nylig avsluttet, og de endelige vinnerne er ennå ikke kåret. Du kan sjekke alle oppdaterte rangeringer her.

Under løpet veltet bilen til tittelforsvarer Carlos Sainz og pådro seg nok skader til at FIA diskvalifiserte bilen, noe som satte en tidlig stopper for tittelsjansene hans.