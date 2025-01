Den regjerende Dakar-mesteren Carlos Sainz Sr. måtte bryte på grunn av ulykke

HQ

Dakar Rally, verdens lengste rally-raid-arrangement, med nesten 8000 km løp gjennom sanddynene og klippene i Saudi-Arabia, delt inn i 12 etapper, har endt brått og for tidlig for de forsvarende mesterne Carlos Sainz og Lucas Cruz, som vant det i 2024, 2020 og 2018. Under den 48 timer lange etappen veltet bilen da de kjørte ut av en sanddyne.

Selv om spanjolene ikke fikk noen alvorlige skader, ble bilen knust. De klarte å velte den igjen og fullføre løpet, og kjørte nesten 600 kilometer (fra nesten 1000 km i det to dager lange maratonløpet) med ødelagte dører og uten frontrute. De ble sett mens de brukte hendene for å blokkere solen.

De fullførte etappen over 90 minutter senere enn vinneren, og innså at de praktisk talt ikke hadde noen sjanse til å vinne rallyet. Men nå vil de ikke engang kunne fullføre rallyet, ettersom FIA har vurdert Ford Raptor som uopprettelig. Selv om den fortsatt fungerer, utgjør den en alvorlig fare for deres egen sikkerhet, fordi velteburet var bøyd, noe som "er veldig enkelt å reparere, men dessverre tillater ikke FIAs regelverk det", beklager den 62 år gamle føreren (far til Formel 1-føreren).