Den meksikanske bokseren Julio César Chávez Jr. arrestert i Mexico for påståtte forbindelser med Sinaloakartellet

Julio César Chávez jr., den meksikanske bokseren som i forrige måned ble arrestert av amerikanske immigrasjonsmyndigheter, ble deportert til Mexico, og ble fengslet ved ankomst. Sønnen til bokseren Julio César Chávez bokset en kamp mot Jake Paul fem dager før han ble arrestert og deretter deportert. Årsaken til at han ble arrestert i Mexico, er hans tilknytning til et narkotikakartell, inkludert anklager om våpenhandel.

Påtalemyndighetene i Mexico sier at Chávez Jr. var en håndlanger for det mektige Sinaloakartellet, en organisasjon som USA har ansett som en utenlandsk terrororganisasjon siden i fjor. Bokseren sitter for øyeblikket i et fengsel i Sonora, nord i Mexico, i påvente av tiltale.

Julio César Chávez jr. har hatt en kontroversiell karriere. Han vant WBC-tittelen i mellomvekt i 2011 og holdt den i ett år, men karrieren hans har vært preget av flere utestengelser for brudd på dopingreglene.