Den mest etterspurte tittelen fra Xbox-spillere er et nytt Banjo-Kazooie

For snart to uker siden lanserte Microsoft noe de kaller Xbox Player Voice, en slags digital forslagskasse som lar deg dele dine tanker om ulike temaer. Du kan deretter stemme på dine egne og andres ideer for å hjelpe Microsoft med å forstå hva Xbox-fellesskapet ønsker.

Den desidert mest etterspurte funksjonen er Xbox-eksklusiver, noe vi har dekket før. Etter det kommer en rekke andre ting, men hvis vi ser på spillene, hva ønsker fansen seg mest? Du tror kanskje Gears of War, Halo, eller en retur av Forza Motorsport ville være det mest tiltalende - men nei.

I stedet er det enkeltspillet som flest fans stemte på et nytt Banjo-Kazooie. Serien har vært på pause siden 2008 til tross for utallige rykter, og nå mener folk tydeligvis at det er på høy tid å gjøre noe med det.

Hva med deg, da? Hva ville vært ditt drømmespill fra Xbox Game Studios?