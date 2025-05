Årets Battlefield-kampanjen vil ikke bare være som en actionfilm

HQ

Selv om det kanskje ikke alltid er best kjent for sine kampanjer, vil den neste oppføringen i Battlefield-serien se tilbake til en enspillerhistorie for de som vil ha en pause fra å sprenge ting sammen med vennene sine.

I en samtale med Inverse snakket kreativ direktør Roman Campos-Oriola og utøvende produsent Philippe Ducharme om innflytelsene de tar med seg til Battlefield med denne nye kampanjen. "Jeg er en stor fan av Lioness", sa Campos-Oriola, og refererte til serien om et team bestående av bare kvinner som opererer i Midtøsten. "Jeg likte virkelig Civil War", la Ducharme til. "Filmen er faktisk en god referanse til noen av de tingene vi legger vekt på [i dette spillet]."

"Elementene vi virkelig er interessert i, er konseptet med talentfulle, men vanlige mennesker som havner i ekstraordinære situasjoner", la Campos-Oriola til. "Det skaper en veldig interessant dynamikk når det gjelder forholdet til andre mennesker. Dette er elementer vi ønsker å fange opp i singleplayer-delen."

Utviklerne, som tidligere har jobbet med Dead Space Remake 2023, avslørte at de har lært mye om å skape spenning i en fortelling, og hvordan de kan ta det med til Battlefield. "På Dead Space snakket vi mye om spenningskurven. Hvordan man kan gå fra slag til slag, ha oppturer og nedturer for å holde spillerne hekta, og til og med leke litt med forventningene deres", sier Ducharme. "Det er åpenbart veldig annerledes i et spill som Battlefield. Men vi har likevel tatt med oss den mentaliteten."

Så ikke forvent at det neste Battlefield bare vil inneholde ting som sprenges hvert femte minutt. Det ser ut til at vi kommer til å oppleve en engasjerende kampanje når det nye Battlefield lanseres for PC, PS5 og Xbox Series X/S.