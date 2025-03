Den neste serien av AMDs X3D-prosessorer lanseres denne uken

HQ

Nylig løftet AMD forhenget på RX 9000 Series av grafikkort, og nå er teknologigiganten tilbake på det, men med et tydelig fokus på CPUer denne gangen. Selskapets SVP og GM for databehandling og grafikk, Jack Huynh, har nemlig tatt til X for å avsløre lanseringsdatoen og prisene for den kommende neste serien av Ryzen 9 X3D-modeller.

De to modellene er kjent som henholdsvis Ryzen 9 9950X3D og Ryzen 9 9900X3D, og når det gjelder prisingen, blir vi fortalt at de vil sette deg tilbake $ 699 og $ 599 hvis du har tenkt å få tak i en av dem.

I henhold til spesifikasjonene for disse CPU-ene har 9950X3D 16 Zen 5-kjerner og en maksimal boosthastighet på 5.7 GHz. 9900X3D på den annen side kommer med en mindre 12 Zen 5-kjerner og en hastighet på 5.5 GHz.

Når det gjelder utgivelsesdatoen, forventes de å bli lagt ut for salg denne uken 12. mars. Kommer du til å forbedre PC-en din med en ny CPU denne måneden?