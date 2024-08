Den nye Borderlands 4 teaseren har mange hemmeligheter skjult i seg

HQ

Det var 2024s Gamescom Opening Night Live, og programleder Geoff Keighley viste oss kveldens første teaser, og det var Borderlands 4. Det har lenge gått rykter om at spillet er under utvikling, men nå er det offisielt. Borderlands 4 kommer i 2025 til PC, Playstation 5 og Xbox Series X/S.

Teaseren i seg selv er kort, men ifølge Gearbox Softwares store sjef Randy Pitchford selv, inneholder den "flere hemmeligheter" om hva som kommer.

Så hva er det der inne? I det minste er det ansiktet til Handsome Jack, presidenten for Hyperion Corporation og hovedskurken i spillet i Borderlands 2. Teaseren inkluderer også eridiansk skrift. Disse eridianerne er en eldgammel avansert rase i Borderlands lore. Teaseren har to forskjellige setninger med eridisk tekst, og ifølge folk på Reddit kan dette oversettes som "HE IS WATCHING" og "BREAK FREE". Noen tror til og med at spillets setting kan være en helt ny planet, og ikke bare den gamle Pandora som vi alle er vant til.

På dette tidspunktet kan vi alle bare se den korte teaseren om og om igjen og tenke på hva som kommer. Del dine tanker om Borderlands 4 i kommentarfeltet.