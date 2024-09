Den nye eFotball-sesongen starter denne uken

HQ

Som vi advarte for en tid tilbake har Konami bestemt seg for å forlate det årlige navnet på sin sportssimulator, med sin nåværende eFooball 2024 som den siste nummererte delen. Fra og med neste torsdag vil tittelen bli omdøpt til bare eFootball, og vil gjøre det med starten av den nye sesongen og utgivelsen av versjon 4.0.0.

Som selskapet forteller oss i den offisielle nettsideoppføringen, vil både eFootball på PC og konsoller og eFootball Mobile bli oppdatert i løpet av de tidlige timene 11.-12. september. Når det gjelder mobilversjonen anbefaler de å gjøre det via Wi-Fi-tilkobling, da det krever omtrent 2,8 GB ledig plass.

Når det gjelder hva denne sesongen vil bringe til spillet, har eFootballs X-konto kort kommentert noen av de nye funksjonene. For eksempel vil Test Match nå bli omdøpt til Exhibition, og du vil kunne glede deg over alle klubbene og lagene som er tilgjengelige for denne modusen.

Det kanskje mest interessante er at det kommer en ny funksjon, kalt Smart Assist, som gir deg mer kontroll over noen av de mest etterspurte funksjonene blant fansen, som dribling og skudd på mål.

I tillegg vil snø og regnvær også bli lagt til i mobilversjonen.

Og det er bare en smakebit på hva Konami planlegger for eFootball, i en sesong som kommer til å bli en tøff kamp mellom mektige EA Sports FC 25 og den nye utfordreren UFL.