Den nye Humlesnurr John Lithgow kritiserer J.K. Rowlings "ironiske og uforklarlige" trans-synspunkter

J.K. Rowling fortsetter å være en kilde til kontrovers på grunn av retorikk som ofte oppfattes som anti-trans, og mange skuespillere, artister og til og med spillutviklere som lager innhold i Harry Potter-verdenen, blir utsatt for kritikk. Den nye Humlesnurr i Harry Potter TV -serien på HBO, John Lithgow, er ikke noe unntak, men skuespilleren ønsker ikke å bli assosiert med Rowlings synspunkter bare fordi han er med i en serie basert på bøkene hennes.

"Hun har skapt en fantastisk kanon for unge mennesker, og den har gått rett inn i samfunnets bevissthet. Det handler om det gode mot det onde, godhet mot grusomhet. Jeg synes synspunktene hennes er ironiske og uforklarlige", sier Lithgow til Variety. "Jeg har aldri møtt henne, hun er egentlig ikke involvert i denne produksjonen i det hele tatt. Men de som er det, er bemerkelsesverdige."

"Det gjør meg opprørt når folk er imot at jeg skal ha noe med dette å gjøre. Men i Potters kanon ser man ikke spor av transfobisk sensitivitet. Hun har skrevet en formidling av vennlighet og aksept. Og Humlesnurr er en vakker rolle," fortsatte han. "Det var en vanskelig avgjørelse. Det gjorde meg ukomfortabel og ulykkelig at folk insisterte på at jeg skulle trekke meg fra jobben. Jeg valgte å ikke gjøre det... Jeg er helt klar for meningskollisjoner. Jeg forstår det."

Det virker som om Lithgow - som nå er 80 år gammel - ønsker å etterlate seg et inntrykk hos et yngre publikum på tampen av sin karriere. Han vil være 88 år når forestillingen avsluttes, noe som er en enorm forpliktelse, og noe han ser ut til å ha tenkt mye på.