Den opprinnelige Flappy Bird -skaperen er ikke en fan av det nye spillet

I går rapporterte vi om tilbakekomsten av Flappy Bird. Spillet fra 2013 tok verden med storm da det først ble lansert, for så å bli tatt ned flere måneder senere på grunn av dødstrusler som ble sendt til den opprinnelige skaperen, Dong Nguyen.

Nå, med Flappy Bird som kommer tilbake, er alle øyne rettet mot Nguyen igjen, og han har noen utvalgte ord om den kommende appen. På Twitter/X sa Nguyen følgende :

"Nei, jeg har ingen tilknytning til spillet deres. Jeg solgte ikke noe. Jeg støtter heller ikke krypto."



Opphavsretten til Flappy Bird ble kjøpt av Gametech Holdings LLC, som tok over på grunn av inaktivitet fra Nguyen. Dette betyr at selskapet kan gjøre hva det vil med IP-en, og vi vet allerede at den nye appen vil ha bånd til Web3, noe som sannsynligvis betyr en haug med mikrotransaksjoner.

Vil du spille det nye Flappy Bird?