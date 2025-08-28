Den opprinnelige Harry Potter-regissøren om HBO-serien: "Hva er poenget?"

HQ

Mens det er mange Harry Potter-fans som gleder seg til HBO Max' gjenfortelling av den originale bokserien, er det de som klør seg i hodet og lurer på hvorfor vi trenger enda et nytt blikk på trollmannsverdenen når de originale filmene fortsatt holder mål. Regissøren av de to første Harry Potter-filmene, Chris Columbus, tilhører definitivt sistnevnte leir.

I podcasten The Rest is Entertainment uttalte Columbus seg om den kommende serien. Han nevnte at han ikke har fulgt så mye med og er ganske "hinsides" den på dette tidspunktet, men han er også ganske forvirret av hele greia.

"Jeg ser disse fotografiene ... og han har på seg nøyaktig det samme kostymet som vi designet til Gygrid. En del av meg tenkte: "Hva er poenget? Hva er poenget?" sier Columbus.

HBO-serien om Harry Potter vil ifølge HBO gå dypere inn i historiene i bøkene, og vil være en mer nøyaktig gjengivelse av dem, men det hindrer ikke noen fans i å være bekymret for at vi faktisk ser den samme historien to ganger på tjue år.

Hvor står du i Harry Potter-debatten?