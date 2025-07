Den politiske gruppen Video Games Europe kommenterer målet med underskriftskampanjen Stop Killing Games: Det er "mangefasettert" og "aldri tatt lett på"

HQ

Nylig skrev vi at Stop Killing Games hadde oversteget en million underskrifter i Europa, noe som betyr at over en million mennesker ønsker å bli hørt av EU-kommisjonen i et forsøk på å hindre utgivere i å ta ned eksisterende spill og i praksis gjøre betalte forbrukerprodukter ubrukelige. Selv om det er grunn til å støtte denne bevegelsen, bemerker det politiske organet Video Games Europe at den kanskje har riktig intensjon, men ikke helt riktig mål.

I en uttalelse forklarer VGE dette: "Vi setter pris på engasjementet i samfunnet vårt, men beslutningen om å avvikle nettbaserte tjenester har mange fasetter, tas aldri lett på og må være et alternativ for selskaper når en nettbasert opplevelse ikke lenger er kommersielt levedyktig. Vi forstår at det kan være skuffende for spillerne, men når det skjer, må bransjen sørge for at spillerne får rimelig varsel om de potensielle endringene i samsvar med lokale forbrukervernlover."

Når det gjelder begrunnelsen bak beslutningen om å reflektere denne vinklingen, bemerker VGE at private servere ikke er svaret, ettersom de vanligvis er dårlig regulert og mangler beskyttelse, og også at begjæringen sannsynligvis vil gjøre det utfordrende eller umulig for utviklere å lage spill som bare er online, vel vitende om at det vil være en forpliktelse å være vert for en server for livet når den er publisert.

VGE legger til: "Private servere er ikke alltid et levedyktig alternativ for spillerne, ettersom beskyttelsen vi har innført for å sikre spillernes data, fjerne ulovlig innhold og bekjempe utrygt samfunnsinnhold ikke ville eksistert og ville gjort rettighetshaverne ansvarlige. I tillegg er mange titler designet fra grunnen av for å kun være tilgjengelige på nettet, og disse forslagene vil i realiteten begrense utviklernes valgmuligheter ved å gjøre det uoverkommelig dyrt å lage disse spillene."

Hva er din holdning til denne saken? Er det et mangefasettert spørsmål slik VGE forklarer, eller er det mer svart-hvitt slik Stop Killing Games mener det er?