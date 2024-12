Den rørende lappen Lewis Hamilton la igjen til Kimi Antonelli på Mercedes-rommet sitt

HQ

Lewis Hamilton, en av tidenes største Formel 1-førere, har offisielt forlatt Mercedes. Forrige helgs Abu Dhabi Grand Prix var Hamiltons siste løp med Mercedes, og avsluttet det mest suksessrike partnerskapet i F1-historien: elleve år (fra 2013-2024), seks førermesterskap (2014, 15, 17, 18, 19 20) og syv konstruktørtitler for den britiske føreren med det tyske selskapet.

Selv uten titler på spill oppnådde Hamilton en bemerkelsesverdig fjerdeplass, fra 12. plass, midt i emosjonelle hyllester fra sine kolleger. Hamilton går til rivaliserende Ferrari, men tilknytningen til det forrige teamet er veldig sterk, noe denne anekdoten fortalt av Stephen Lord, Race Team Coordinator hos Mercedes, viser i podcasten Beyond the Grid, som F1 har sett.

I september, etter Italias Grand Prix, sesongens siste stopp i Europa, innså Hamilton at han ikke ville komme tilbake til den europeiske bobilen. Det er en løpsbase, der førerne har sine egne rom, der Hamilton hadde tilbrakt elleve år.

Lewis Hamilton var rørt da han forlot Mercedes' base i Europa

Ifølge Lord etterlot Hamilton en "ganske lang", håndskrevet lapp til sin etterfølger i teamet, Kimi Antonielli. Den 18 år gamle italienske sjåføren, som endte på sjetteplass i Formel 2-sesongen 2024, blir partner med George Russell neste sesong på en ettårskontrakt.

Store sko å fylle, men Hamilton - dobbelt så gammel som ham - la igjen en vakker lapp. "Det var i bunn og grunn en velkomsthilsen til det nye rommet hans, og det ønsket ham lykke til, sa noen veldig fine ting om teamet og at "hvis du bryr deg om dem, vil de bry seg om deg, for de er et fantastisk team", sier Lord, som fant lappen.

Ifølge Lord følte Hamilton seg nostalgisk før han forlot sitt racehome for siste gang. Han var klar til å dra, men kom tilbake til rommet sitt en gang til i omtrent 10 minutter. "Jeg tenkte 'han har glemt noe', men tenkte ikke så mye over det", forteller Lord.

Men da Lord senere kom tilbake til det tomme rommet, fant han lappen og noe annet: Over toalettrullholderen var det skrevet "Lewis var her" med et smilefjes. "Jeg tenkte: 'Ok, det liker jeg'. Men lappen til Kimi var ganske spesiell."