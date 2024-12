Lewis Hamilton og Mercedes avslutter det mest suksessrike partnerskapet i Formel 1-historien

HQ

Forrige helgs Formel 1-løp i Abu Dhabi var spesielt av flere grunner, blant annet fordi det var Lewis Hamiltons siste løp med Mercedes, som avsluttet hans 12 år lange periode med Mercedes-AMG Petronas, det mest suksessrike partnerskapet i Formel 1-historien: seks førermesterskap i løpet av syv år (2014-2020), 84 seire samt åtte konstruktørtitler for Mercedes.

Lewis Hamilton, 39 år gammel, er sammen med Michael Schumacher den eneste F1-føreren med sju verdensmesterskap. Hans første seier kom med McLaren i 2008.

I løpet av helgen har Mercedes hyllet Hamilton og lagt ut en emosjonell video som understreker hvordan Hamilton flyttet grenser som den første svarte føreren i Formel 1, tilbake i 2007.

Lewis Hamilton slutter seg til Ferrari neste år

I sitt siste løp med Mercedes-AMG F1 W15 oppnådde han en bemerkelsesverdig fjerdeplass, og klatret 12 plasser fra sin P16. Løpet ble styrt av Lando Norris, og Ferrari kom nærmere konstruktørtittelen enn de fleste trodde, som endte opp med å gå til McLaren - merkelig nok Hamiltons tidligere team.

Det betydde ikke så mye poengmessig, men det var nok et eksempel på Hamiltons utholdenhet. "Jeg ville bare avslutte på et høyt nivå, og bare gi alt jeg hadde til teamet, slik de har gitt meg i alle disse årene, sa han.

"Jeg kommer til å savne dem - jeg kan ikke si hvor mye jeg kommer til å savne dem", sa han til F1s hjemmeside, og la til at alle hans F1-løp har blitt kjørt av Mercedes.

For noen er Hamiltons beste dager bak ham, etter to sesonger (2022 og 2023) uten seire. Men forrige sesong oppnådde han to nye seire, inkludert en rekordstor niende seier i sitt lokale britiske Grand Prix.

Neste år starter Hamilton et nytt kapittel i Ferrari, der han tar Carlos Sainz' plass - som slutter seg til Williams - og kjører sammen med Charles Leclerc. I 2025 vil den bare 18 år gamle italienske føreren Andrea Kimi Antonelli debutere i Formel 1 i hans sted.