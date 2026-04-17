Den siste Jackass-filmen har fått sin fulle tittel

Det har lenge vært kjent at det kommer en ny Jackass-film til sommeren. Den blir annonsert som den siste Jackass-gjengen noensinne kommer til å lage, og fungerer som et slags farvel til fenomenet som ble så massivt rundt årtusenskiftet at det 26 år senere fortsatt er populært nok for det store lerretet.

Stjernen Johnny Knoxville har tidligere sagt at han er ferdig med hodestøt-stunts for sin del, da han rett og slett ikke orker det lenger, og både Dave England og Preston Lacy er nærmere 60 enn 50. Forhåpentligvis betyr ikke dette slutten på narrestrekene, og vi får den respektløse avskjeden Jackass fortjener etter å ha underholdt oss med alle slags skader og krumspring i nesten tre tiår.

Nå har filmen i alle fall fått sin endelige tittel, og via Threads har den offisielle Jackass-kontoen annonsert at filmen kommer til å hete Jackass: Best and Last. Den kommer på kino 26. juni, og vi kommer definitivt til å sette oss til rette i mørket for en siste dans med denne gjengen.