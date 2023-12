Den siste traileren til Pokémon Scarlet/Violets The Indigo Disk viser frem Pokémon-synkronisering

HQ

Neste uke debuterer den andre og siste utvidelsen til Pokémon Scarlet/Violet når The Hidden Treasure of Area Zero - The Indigo Disk lanseres på Nintendo Switch. Nå som utvidelsen snart er her har Game Freak og Nintendo sluppet den siste traileren for innholdet etter lanseringen, og i den avsløres en av de nye mekanikkene den vil by på.

Synkroniseringsmaskinen lar deg ta på deg skoene til din Pokémon og utforske Blueberry Academy-område som et lommemonster. Med denne funksjonen kan du kjempe og utforske mens du beveger deg som din respektive Pokémon (dvs. veldig sakte for noen og veldig raskt for andre).

Traileren viste også nok en gang frem de mange legendariske Pokémon som vil være tilgjengelige for fangst, inkludert Moltres, Zapdos, Articuno, Entei, Raikou, Suicune, Rayquaza, Zekrom, Ho Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Kyurem, Reshiram, Solgaleo, Lunala, Necrozma og en ny hestekreatur som vi ennå ikke vet det offisielle navnet på.

Du kan ta en titt på den nye traileren nedenfor, du kan også lese forhåndsomtalen vår av utvidelsen her, og du kan spille den selv når den lanseres 14. desember.