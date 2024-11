Den skremmende fienden The Flood er inspirert av en klassisk barnebok

HQ

En av de mest fryktede og til og med forhatte fiendene i Halo-serien er The Flood, den parasittiske organismen som truer alt liv i universet. Skapningene er skremmende og motbydelige å se på, og det er tydelig at de er påvirket av skrekkfilmer - men det er faktisk ikke der vi finner inspirasjonen til dem.

I et Rolling Stone-intervju med to tidligere Halo-veteraner som var med på å designe serien i sin spede begynnelse, avsløres det nå hvordan The Flood ble til. Robert McLees var personen som skapte The Flood-designet, og han forteller oss at det faktisk er fra barnebokverdenen at inspirasjonen kommer fra etter først å ha mislyktes med noen få forsøk :

"Da Syndfloden ble noe annet enn en infeksjon, så den ut som en krysning mellom et tusenbein og en blodpølse. Det var ekkelt, men det så ikke særlig mobilt ut. Så det var denne formen som hadde skimtet rundt i de skyggefulle delene av hjernen min, som ble den klassiske infeksjonsformen."

Så hva var det som gjorde at alt ordnet seg i stedet? Jo, barneboken Den hengende baggy elefanten :

"Da datteren min ble født, samlet jeg sammen alle Gullnøkkelen-bøkene jeg husket fra min egen barndom, slik at jeg kunne lese for henne før hun sovnet om kvelden. Og der var det, i The Saggy Baggy Elephant, et palmetre som ble slynget opp i luften av dansende elefanter - den merkelige formen som hadde hjemsøkt underbevisstheten min i over tretti år. Det var grunnlaget for Flood Infection Form."

På denne lenken kan du se en videoopplesning fra den ovennevnte boken, og der kan vi se hva McLees mener. Men nå vet vi dette, og spørsmålet er om The Flood noen gang vil føles like skummel igjen?

Halo-konsept med The Flood designet av Halo Studios ved hjelp av Unreal Engine 5.

Takk til Rock Paper Shotgun