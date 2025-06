Den søte teorien om hvorfor Mario Kart World har nøyaktig 394 P-Switch-oppdrag

HQ

Mario Kart World sin enorme åpne verden er veldig kontroversiell. Det er mange oppdrag å gjøre, men spillet holder ikke oversikt over hvilke du har fullført, men forteller deg bare hvor mange du har gjort. Det har vært opp til fansen å finne ut hvor mange det er, og lage uoffisielle kart for å holde oversikt over dem alle...

Visste du at det er 394 P-Switch-oppdrag i spillet? Det er mange oppdrag, og de fleste er ganske enkle, men andre er vanskelige ... og det morsomme er at du må finne dem på egen hånd: Det er en stor oppgave å fullføre dem alle.

Og hvorfor 394, og ikke 400? Hvorfor kunne ikke Nintendo legge til seks måneder for å kunne si "vi har 400 oppdrag"? Det kan være tilfeldig, men det er en søt teori som går rundt på Reddit. Og det ville være et påskeegg, men bare hvis du snakker japansk.

"Hvis du tar tallet 3 og 9, vil du på japansk si "さん (san)" og "きゅう (kyuu)", og lest sammen høres det ut som "takk"", sier brukeren Great_Staff6797. "Det er fordi japanere bruker disse to tallene for å si takk når de sender tekstmeldinger eller skriver, fordi det er enklere og kortere, og alle forstår det."

"Hvis du setter disse to sammen med tallet 4 (som står for "for" på engelsk) og "P" fra P-Switches (som jeg tror står for "Power"? men i dette tilfellet er det "Playing"), vil du få meldingen som lyder som følger: "Thank you for playing""</em>

Tror du det er et tilsiktet påskeegg, en måte for Nintendo å takke oss for at vi spiller spillet deres, slik de ofte gjør i alle spillene sine? Eller bare en tilfeldighet? Uansett, 394 oppdrag er fortsatt mange. Hvor mange har du fått så langt? Du kan lese mer om Mario Kart World og dets hemmeligheter på Gamereactor.