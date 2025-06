Mario Kart World: En guide til å låse opp speilmodus og krav

HQ

Mens vi har publisert en rekke Mario Kart World -guider siden lanseringsdagen om ulike opplåsbare objekter, samt tips og triks, har Mirror Mode-guiden holdt oss hengende etter. Og det til tross for at vi har spilt spillet i 25 timer og gjort store fremskritt i alle mulige moduser. Hva er grunnen til det?

Det finner du ut nedenfor, men sannheten er at forvirringen på nettet, kombinert med spredningen av falsk eller unøyaktig informasjon i spillets tidlige dager, har gjort det vanskeligere enn forventet. Det og vår distréhet. Men vi er nå klare til å fortelle deg hva du trenger å gjøre for å låse opp Mirror Mode i Mario Kart World.

Lås opp Mario Kart Worlds speilmodus trinn for trinn

Det første du bør vite er at det er mye enklere eller raskere å få det til hvis du allerede er en veteran i spillet i enspillermodus. Å spille mye på nettet vil ikke hjelpe deg med dette (og andre enspillermål, bortsett fra å låse opp kjøretøy og forbedre ferdighetene dine).

Det Mario Kart World i bunn og grunn ber deg om, er med andre ord at du har "sett" alt spillet har å by på i enspillerdelen. Dette inkluderer de to viktigste racingmodusene, men også at du har kjørt en god runde gjennom den åpne verdenen.

1. Krav til speilmodus i Mario Kart World

Du må oppfylle disse kravene i hvilken som helst rekkefølge og deretter ta et siste skritt, men først skal vi gi deg en viktig advarsel.

Fullfør alle 8 Knockout Tour-rallyene, uansett klasse (du trenger ikke å ende blant de fire beste).



Fullfør alle Grand Prix Cups i 150cc, uansett plassering.



Samle 10 Peach-medaljonger, fullfør 10 P-Switch-oppdrag og kjør gjennom 10 ? paneler i Free Roam-modus.



2. Advarsel om Grand Prix Cups i 150 cc.

Men hvis jeg har oppfylt alle kravene og tatt det siste steget, hvorfor låses ikke Mirror Mode opp?

Det er her vi forteller deg hva som skjedde med oss. Vi trodde vi hadde oppfylt alle kravene, men det viser seg at måten spillet nå viser de beste metallene som er oppnådd i hver GP-cup, er ganske forvirrende, for hvis du har oppnådd trestjerners gull i for eksempel 100cc i Leaf Cup, vil den prestasjonen vises i skjermbildet for valg av cup før du velger motorstørrelse. Derfor kan du tro at du allerede har fullført den cupen i 150cc, selv om du i virkeligheten ikke har det.

Så det du må gjøre er å gå til tittelskjermen > L+R >; Single Player > Grand Prix > Velg karakter og kjøretøy > Klikk på hver cup for å se de fullførte klassene. Hvis du har kommet på pallen, har en stjernerangering eller bare har en hake ved siden av 150cc, vil du oppfylle kravet.

I dette trinnet er det, i motsetning til hva som er lagt ut andre steder, ennå ikke nødvendig å ha fullført spesialcupen første gang.

3. Advarsel om samleobjekter i Free Roam-modus

I mangel av bekreftelse fra Nintendo på dette kravet, og med tanke på at vi nettopp har fått advarselen ovenfor, kan vi ikke si med sikkerhet om det er 10/10/10 samleobjekter eller om du, som andre kilder har antatt, må gjøre minst 40 oppdrag eller totalt 100 samleobjekter. Hvorfor er det slik? Fordi da vi korrigerte koppen, hadde vi allerede mer enn 40 og mer enn 100 kombinert.

Likevel lener vi oss mer mot 10/10/10-kravet og vil oppdatere denne guiden med en spesifikk bekreftelse. Når det er sagt, er det naturlig nok å gjøre 100+ samleobjekter og 40+ P-brytere nok til å låse opp modusen, og det kan vi positivt bekrefte allerede.

4. Det siste trinnet: Fullfør spesialkoppen

Nå, hvis du ikke har gjort det før, fullfører du Special Cup i en hvilken som helst posisjon på 150cc. Hvis du allerede har fullført den på 150cc, kan du fullføre den på en annen motorstørrelse, for det du er interessert i her, er å utløse Mario Kart World credits-sekvensen, hvoretter en morsom scene med Mario og Luigi vises foran det legendariske glassmaleriet i Peachs slott for å kunngjøre at du har låst opp Mirror Mode.



MERK: Hvis du ikke allerede har den, kan du låse opp spesialcupen ved å fullføre alle de andre Grand Prix-cupene med hvilken som helst motorkapasitet, og du kan nå få en smakebit av Rainbow Road hvis du ikke har skjemt bort deg selv bort på nettet!



Ekstra: Slik aktiverer du speilmodus i Free Roam-modus

Mirror Mode innebærer som alltid en omvendt versjon av 150cc-banene, gjort vanskeligere av gammel vane. Du kan velge den i GP, Knockout Tour eller VS Race.

Det som er nytt er at du også kan aktivere det i den åpne verdenen, og for det var glassvinduet i scenen en ledetråd: gå gjennom det, og du vil passere mellom de to verdenene ...

