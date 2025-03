Den spanske filmskaperen Santiago Segura mener komedie er vanskelig å eksportere

HQ

For noen dager siden fikk Gamereactor-teamet delta på presentasjonen av San Diego Comic-Con i Malaga, den første utenfor USA. Vi fikk snakke med forskjellige personligheter, en av dem var Icíar Bollaín. Og vi snakket også med Santiago Segura, nasjonalt og internasjonalt kjent, for sine humoristiske filmer, noen ganger kjente, noen ganger irreverente.

Blant mange temaer snakker vi om vanskelighetene med å eksportere humoren i filmene hans, som vanligvis er veldig lokal, til utlandet, den siste Father There Is Only One. "Vi har eksportert amerikanske komediefilmer i flere tiår. Å eksportere lokal humor er nesten umulig. De sier at komedie ikke reiser", sier skuespilleren. "Jeg elsker filmene Will Ferrell pleide å lage, han er en gud, men folk går ikke for å se dem". I tillegg til Ferrell trekker Segura frem andre skuespillere, deriblant Ben Stiller, Adam Sandler og Jim Carrey, som sine referanser innen komedie og den typen humor han ser etter. "For meg er de komediehelter. Vi gjorde The Amazing World of Borjamari og Pocholo, til og med Isi/Disi, den typen komedie med karakterer, men jeg tror ikke de lar seg oversette godt", sier han.

Han snakket også med oss om sin mest kjente rollefigur, Torrente, en tidligere politibetjent som er blitt en skitten, respektløs og gammeldags detektiv, og dens internasjonale karriere. "Det er litt som Den nakne pistol eller Leslie Nielsen. De prøvde å kjøpe henne. Mexico prøvde å lage en Torrente. Frankrike og til og med USA også," forklarer skuespilleren. "De betalte for rettighetene og jobbet med den, men det fungerte ikke. Jeg hjalp dem og ga dem ideer, men El Fary er en veldig spesiell sanger. Men det er en annen kultur, det er som fotball".

Han fortalte også en anekdote om hvordan han laget og solgte en actionfigur av figuren og rettighetene til den, som han fortsatt har i dag. "Da jeg signerte den første Torrente-kontrakten, skrev jeg at rettighetene til merchandising var til meg, og produsenten lo". For figuren snakket han med SideShow, men de ønsket å lage en billig en. "Hvis vi lager den her, vil 1000 mennesker kjøpe den, men den vil ha en astronomisk pris. Til 5000 euro kan du selge den, men det er ikke Indiana Jones eller Supermann."

Hvis du vil se intervjuet i sin helhet, legger vi det (også undertekstet) nedenfor.