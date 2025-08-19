"Den største konkurrenten til Grand Theft Auto VI blir Grand Theft Auto V", sier bransjeanalytiker

HQ

Det blir stadig vanskeligere å få nye videospill ut til forbrukerne. Det mener i hvert fall bransjeanalytiker Mat Piscatella i Circana, som tror at 2026s største utgivelse kan bli hindret av forgjengeren.

I en samtale med Gamesindustry.biz og som fanget av Videogamer, hevder Piscatella at med eldre spill som fortsetter å holde seg rundt år etter at de først ble lansert, er det vanskelig for nye spill å gjøre et sprut i dag.

"Grand Theft Auto V ble lansert i 2013. Det er fortsatt et av de 20 mest solgte spillene hver eneste måned," sier han. "Den største konkurrenten til Grand Theft Auto VI vil være Grand Theft Auto V."

Grand Theft Auto V fortsetter å selge utrolig bra for et spill av sin alder, og har solgt godt over 200 millioner eksemplarer siden lanseringen. Siden Grand Theft Auto VI heller ikke kommer til PC ved lansering, kan vi forvente å se GTA V forbli relevant selv når den større og bedre broren kommer neste år.

Grand Theft Auto VI GTA V slippes 26. mai 2026 til Xbox Series X/S og PS5.