Den største oppdateringen hittil til Marvel Rivals kommer i sesong 9

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Marvel Rivals Sesong 9: The Mystery of Thebes introduserer Apocalypse, en av Marvels mektigste skurker. Det er derfor naturlig at ankomsten av en slik karakter også vil innvarsle den største oppdateringen hittil til NetEases helteskytespill.

Team-up-systemet blir fullstendig omarbeidet, slik at hver enkelt helt nå har to team-up-evner, hvorav kun én kan være aktivert om gangen. Videre vil rundt 80 % av karakterene få balansendringer, og Black Widows kampstil blir fullstendig omdesignet. Karakterer med høy mobilitet vil få et regenerativt skjold, noe som betyr at det er mindre risikabelt for dem å prøve seg på «hit-and-run»-taktikker, og som vanlig er det også noen nye helter å spille med og et nytt kart å prøve ut.

Apocalypse er ikke blant de kommende spillbare karakterene. I stedet får vi Jubilee som ny Strategist når sesong 9 starter 10. juli, og The Hood kommer senere i sesongen. Sjekk ut traileren for sesong 9 og Jubilees spillopplevelse nedenfor:

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