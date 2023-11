Den svenske spillgiganten Embracer bekrefter at de sier opp 900 ansatte og legger ned 15 spill

HQ

Vi har tidligere skrevet om det svenske Embracer Groups negative resultater og den mislykkede gigantavtalen, som førte til nedleggelse av studioer og oppsigelse av 5 % av arbeidsstokken. Konsernsjef Lars Wingefors bekreftet i går kveld at 900 utviklere har blitt sagt opp som følge av dette, og at de nå jobber med å stabilisere virksomheten.

Saint's Row studioet Volition har måttet legge ned helt, mens Tomb Raider utviklerne Crystal Dynamics også har sett seg nødt til å si opp 10 % av arbeidsstokken. Det går også rykter om at Free Radical Design har fått sparken og at det nye Timesplitters er lagt ned av Embracer. Dette til tross for at Dead Island 2 gikk med overskudd etter å ha vært i utviklingshelvete i flere år, og Payday 3 allerede går med overskudd til tross for en problematisk lansering.

Lars Wingefors, CEO Embracer Group:

"Det er aldri lett å skille lag med dyktige mennesker. Jeg vil gjerne rette en spesiell takk til de som har forlatt Embracer i løpet av kvartalet. Dette er vanskelige beslutninger, og vi tar ikke lett på dem. For meg personlig er det avgjørende at programmet gjennomføres med medfølelse, respekt og integritet."

