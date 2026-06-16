Den tidligere Manchester United-treneren Ruben Amorim skal til AC Milan

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Ruben Amorim, den 41 år gamle treneren som ble utnevnt i november 2024 som hovedtrener for Manchester United, og sparket ved slutten av forrige sesong, med den dårligste seiersprosenten i klubbens historie for en fast ansatt trener siden Sir Alex Ferguson trakk seg tilbake, har funnet et nytt hjem i Italia. Mandag ble det rapportert at den portugisiske treneren hadde kommet til enighet med AC Milan, og at han vil fly til den italienske byen senere denne uken for å signere en toårskontrakt som erstatter for Massimiliano Allegri.

AC Milan kjempet helt til de siste ukene om Scudettoen, men en katastrofal resultatrekke gjorde at de endte på femteplass i Serie A, utenfor Champions League-plassene, og kvalifiserte seg dermed til Europa League. Som et resultat ble Allegri sparket, sammen med mange av de sportslige lederne, inkludert sportsdirektør Igli Tare og administrerende direktør Giorgio Furlani.

AC Milans dårlige avslutning på sesongen kan ha spilt en stor rolle i Luka Modrics beslutning om ikke å fornye kontrakten for en ny sesong, og det vil trolig føre til at han legger opp etter VM.