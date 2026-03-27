Den tidligere rapperen Balendra Shah blir Nepals yngste statsminister etter jordskredseier

Balendra Shah har blitt tatt i ed som Nepals statsminister etter en avgjørende valgseier, noe som markerer en dramatisk overgang fra musikk til politikk. Med sine 35 år er han en av de yngste lederne i landets nyere historie, og han tiltrer etter at partiet hans har sikret seg et sterkt flertall i parlamentet.

Shah står nå overfor umiddelbare utfordringer i et land som lenge har vært preget av politisk ustabilitet og svak økonomisk vekst. Nepal har hatt flere titalls regjeringer de siste tiårene, og forventningene er store til reformer som kan skape arbeidsplasser og gjenopprette tilliten i befolkningen, særlig blant de yngre velgerne som støttet hans valgkamp.

En viktig test for den nye administrasjonen blir å håndtere ettervirkningene av antikorrupsjonsprotestene i 2025, som krevde flere titalls menneskeliv. Kravene om ansvarliggjøring, inkludert mulige rettslige skritt mot tidligere tjenestemenn knyttet til aksjonene, øker, noe som gjør rettferdighet til et sentralt tema for Shahs tidlige lederskap.

Til tross for sin outsiderprofil gjenspeiler Shahs fremgang et bredere skifte i Nepals politiske landskap, drevet frem av frustrasjon over de tradisjonelle partiene.