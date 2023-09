Den tredje Monkey Island Great Tale er nå tilgjengelig i Sea of Thieves

HQ

Rare har kunngjort at den tredje store historien i Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island-oppdateringen (et gratis innhold for alle spillere) nå er tilgjengelig. Konklusjonen på den morsomme historien om Guybrush Threepwood på Sea of Thieves avsluttes med dette siste eventyret, som har vært en skikkelig godbit for alle fans av Monkey Island og LucasArts' eventyr.

Også i dette tredje eventyret blir vi tatt med gjennom duellerende fornærmelser, sprø gåter og gåter og navigering i lavakatakomber omgitt av morsomme og elskverdige figurer.

Du kan nyte Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island på Xbox One og Xbox Series samt PC, og tittelen er inkludert i alle Game Pass-alternativene.