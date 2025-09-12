Den tyske forbundsregjeringen klassifiserer e-sport som en ideell organisasjon

HQ

Den tyske forbundsregjeringen har kommet til den konklusjonen at e-sport bør klassifiseres som en ideell aktivitet, alt som en del av sin innsats for å utvide e-sport i hele landet.

Dette ble bekreftet av Bundesministerium i et innlegg på LinkedIn, hvor (etter oversettelse), blir vi fortalt: "Dette trinnet styrker fair play, den aktive beskyttelsen av mindreårige og skaper en sunn, reflekterende bruk av digitale medier."

Det skal sies at det fortsatt kreves innsats og bevegelse for å fullføre den ideelle klassifiseringen av e-sport, da det bemerkes at forskriften fortsatt må gå til Bundestag for at parlamentsmedlemmer skal dele sine stemmer og tanker om.

Likevel, for et land som allerede har et enormt fotfeste i esportsverdenen (Riot har en arena i landet som fungerer som base for LEC og VCT EMEA konkurranse, for en), er dette et stort trekk for å utvide esportsindustrien ytterligere.