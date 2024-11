Den tyske verdensmesteren Franz Wagner slår Lakers ned i siste sekund

HQ

Los Angeles Lakers led i går sitt første hjemmebanenederlag med bare ett poeng. Og det verste var at det skjedde bare to sekunder før sluttsignalet, med en trepoenger scoret av Franz Wagner for Orlando Magic.

Torsdagens kamp i Los Angeles vil ikke bli glemt av mange Lakers-fans. Til tross for at Anthony Davis var kampens toppscorer med 39 poeng, bommet han på to straffekast rett før Wagners trepoenger.

LeBron James scoret også høyt, mens den nye stjernen Dalton Knecht bremset betydelig.

Franz Wagner, en av NBAs mest undervurderte spillere

Den 23 år gamle berlineren, som vant FIBA World Cup i 2023, debuterte i Alba Berlin og flyttet deretter til NBA og Orlando Magic i 2021. Han ble valgt inn på NBA All-Rookie First Team i 2022, og var nøkkelen til å ta Orlando til første serierunde, før han til slutt tapte mot Cleveland Cavaliers.

I 2024 fornyet Franz Wagner kontrakten med Orlando Magic, laget der han spiller sammen med sin eldre bror, 27 år gamle Moritz Wagner. Med sin prestasjon i går kveld ble han den yngste spilleren i Magic-historien som har notert seg for over 35 poeng og over 10 assists i en kamp.