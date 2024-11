23 år gamle Dalton Knecht briljerer med Lakers og slår en bemerkelsesverdig rekord for en rookie

HQ

Dalton Knecht er mannen for øyeblikket i Los Angeles Lakers. Den 23 år gamle rookien, som i fjor spilte i NCAA-divisjonen for Tennesee, debuterte i NBA i oktober i fjor, etter å ha blitt valgt som nummer 17 i NBA-draften.

I hver kamp han har spilt så langt, har han overgått sin personlige rekord, og nådde toppen 19. november i fjor da han gjorde 37 poeng, inkludert ni trepoengere, en rekord for flest trepoengere i en enkelt kamp av en NBA-rookie, delt med Keyonte George (2024), Yogi Ferrell (2017) og Roddy Beaubois (2010).

Faktisk er ni ikke langt unna det største antallet 3-poengere noensinne scoret av en Lakers-spiller, 12 trepoengere scoret av Kobe Bryant i 2003.

Lakers vant 124-118 over Utah Jazz, i en kamp som teller for NBA-cupen, og som Lakers dominerte det meste av, selv om de slapp inn et forsprang på 25 poeng til bare 6 på slutten, med LeBron James som redder dagen på slutten.

Knechts umiddelbare resultater står i kontrast til Bronny James' problemer med å tilpasse seg NBA, og han ble sendt til G-League. LeBrons sønn vil bare spille med Lakers på Crypto Arena, hvor de foreløpig ikke har tapt en kamp.