Den verdensberømte Gundam-statuen i Tokyo blir fjernet i sommer

Som du sikkert vet, jobber Netflix med en Gundam-film, som ser ut til å bli et virkelig stort budsjettprosjekt. Vi baserer denne antagelsen på det faktum at både Sydney Sweeney og Jason Isaacs spiller hovedrollene, og at innspillingen for tiden er i full gang.

Vi vet ennå ikke når den får premiere, men man kunne kanskje mistenke at den verdensberømte, enorme (rundt 20 meter, skala 1:1) hvite RX-0 Unicorn Gundam som står utenfor et kjøpesenter i Odaiba, ville være et førsteklasses markedsføringsverktøy. Men faktum er at den ikke vil være der når filmen har premiere; etter ni år rapporterer Japan Today nå at den vil bli demontert i løpet av et par måneder.

Bandai Namco har ikke kommentert avgjørelsen, og det er et populært turistmål som tiltrekker seg folk fra hele verden, så det ser ut til å tjene sitt formål, og det byr også på spektakulære lysshow om kveldene. Hvis du vil sjekke det ut, finner du det i Odaiba-distriktet (en kunstig øy), men du må være rask, for det vil være borte innen utgangen av august, sannsynligvis for godt.

Selv om dette er den mest berømte, finner du også massive Gundam-statuer i både Fukuoka og Osaka.