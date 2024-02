Denis Villeneuve sier at "film har blitt ødelagt av TV".

HQ

Denis Villeneuves Dune: Part Two har kinopremiere i Storbritannia denne uken, og selv om mange av oss allerede har sett de fantastiske anmeldelsene av sci-fi-oppfølgeren (inkludert våre egne), er det fortsatt mange som venter på å se filmen selv.

Hvis du fortsatt venter på å se filmen selv, kan en liten spoiler være at den ikke er særlig dialogbasert. I en samtale med The Times sa Denis Villeneuve at "filmer har blitt ødelagt av TV" på grunn av dette.

"Jeg er ikke interessert i dialog i det hele tatt. Rent bilde og lyd, det er det som er filmens kraft," fortsatte han. "Ærlig talt hater jeg dialog. Dialog er for teater og TV. Jeg husker ikke filmer på grunn av en god replikk."

Det betyr ikke at Villeneuve foretrekker filmer helt uten dialog, men det virker som om han mener at en film bør dreie seg om opplevelsen den skaper i stedet for karakterene og ordene som kommer ut av munnen deres.

Er du enig med Villeneuve?