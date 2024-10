Denne offisielle tilpassede Xbox Series X hører hjemme på et museum

HQ

Indiana Jones and the Great Circle er Microsofts største spill i høst om du ikke inkluderer Call of Duty: Black Ops 6, så det er passende at den vil inspirere til et annet tilpasset Xbox Series X-design. Den vil imidlertid være ekstremt begrenset, ettersom den vil bli gitt gjennom en utlodning.

Denne Xbox Series X-en er dekorert som en skatt Dr. Jones ville funnet i en avsidesliggende hule midt i jungelen. Konsollen er prydet med et gyllent skjær og oppbevares i en puslespillboks. Den trådløse Xbox-kontrolleren har også fått en make up, med et robust skinnutseende og juvellignende knapper foran.

Det blir imidlertid veldig vanskelig å vinne den. Fra 12. november til 6. januar vil folk i London, Sydney og New York kunne besøke sine respektive Microsoft Experience Centers og delta i et spill for å få sjansen til å delta i konkurransen.

Hvis du ikke kan dra dit, vil det imidlertid også være mulig å delta i trekningen gjennom sosiale medier, slik det vanligvis skjer med disse tilpassede Xbox Series X- eller Series S-konsollene, som ikke selges offentlig, og som er ekstremt vanskelige å vinne, som den Deadpools rumpe-kontrolleren.